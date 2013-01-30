Почистить сайты от вирусов. Джумла

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок159 просмотров
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Добрый день. Необходимо почистить сайты от вирусов и проверить остальные. Сайты на джумле.

11 лет назад
scoorp
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mintessa
Марьяна 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
11 лет назад
$100
10 дней
Остался доволен результатом сотрудничества с Марьяной. Знает свое дело, доходчиво объясняет и самое главное есть необходимый результат. Приятна в общении. Всем советую, как ответственного и порядочного исполнителя. Спасибо.
Виталий очень хороший заказчик и человек. Мне было приятно работать с ним - честный, порядочный, приятен в общении. Оплату произвел вовремя, что очень порадовало. От сотрудничества только приятные впечатления!