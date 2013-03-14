Добрый день!

Необходимо внести ряд правок в шаблон и логику работы сайта на Bitrix. Лицензия - Стандарт.

Сложности: на одной лицензии поднято 2 сайта. Обновления не продлены, доступа в маркетплейс нет. На сайте на инфоблоках поднят каталог с фильтрами. Реализован ЛК, но в апдейте он не участвует.

В качестве исполнителям видим человека с большим опытом работы с Битриксом.

ТЗ передам в личной переписке.

Бюджет, сроки также обсуждаем в личной переписке.