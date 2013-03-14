Внести ряд правок в шаблон и логику работы сайта

$50
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка196 просмотров
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Добрый день!

Необходимо внести ряд правок в шаблон и логику работы сайта на Bitrix. Лицензия - Стандарт.

Сложности: на одной лицензии поднято 2 сайта. Обновления не продлены, доступа в маркетплейс нет. На сайте на инфоблоках поднят каталог с фильтрами. Реализован ЛК, но в апдейте он не участвует.

В качестве исполнителям видим человека с большим опытом работы с Битриксом.

ТЗ передам в личной переписке.

Бюджет, сроки также обсуждаем в личной переписке.

11 лет назад
filipyev
Игорь 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
andrei-balkin
Андрей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
18 отзывов(-2)
11 лет назад
$50
1 день
Всё классно! Андрей справился не только с поставленным ТЗ, но и с возникшими дополнительными работами. Всё в срок, аккуратно и очень понятно)
В очередной раз 5+