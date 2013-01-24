Исправление ошибок на сайте (вордпресс)

Требуется перенести работающий интернет-магазин (auto-look(точка)ru) с shop-scrip на 1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес». 1. Настроить загрузку собственной продукции из 1С 8.2 УТ11 в Битрикс 2. Создать механизм периодической загрузки прайсов с остатками поставщиков ...
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Доброго времени суток. Необходимо исправить ошибки, а именно в разных браузерах отображение не совсем коректное, то смещено полностью в лево, то не отображаются блоки. Ошибки в прикрепленном архиве.
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