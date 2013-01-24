Исправление ошибок на сайте (вордпресс)

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток. Необходимо исправить ошибки, а именно в разных браузерах отображение не совсем коректное, то смещено полностью в лево, то не отображаются блоки. Ошибки в прикрепленном архиве.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам

11 лет назад
ylinnik
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bizya
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все прошло быстро, качественно и не дорого. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую всем.
Своевременная оплата и положительный человек, готов с ним работать дальше.