Перевести сайт с Joomla 1.5.22 на Joomla 2.5

Добрый день! Необходимо внести ряд правок в шаблон и логику работы сайта на Bitrix. Лицензия - Стандарт. Сложности: на одной лицензии поднято 2 сайта. Обновления не продлены, доступа в маркетплейс нет. На сайте на инфоблоках поднят ...
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Размер оплаты - слабо себе представляю, поэтому соглашусь (или не соглашусь) с Вашими предложениями.
На вопросы по электронной почте отвечу.
После перевода на Джумлу 2.5 планирую кое какие еще работы на этом Веб ресурсе. То что Вы там видите сейчас, это мои собственные непрофессиональные пробы. Уровень мною вполне критически понимаем.
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После получения первых предложений добавил следующую редакцию.
Еще условие. По результатам выполненной работы нужен краткий, но точный протокол того что сделано по пунктам 1., 2., 3., Как именно выполнены работы.
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