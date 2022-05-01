Перевести сайт с Joomla 1.5.22 на Joomla 2.5

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки214 просмотров
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После перевода на Джумлу 2.5 планирую кое какие еще работы на этом Веб ресурсе. То что Вы там видите сейчас, это мои собственные непрофессиональные пробы. Уровень мною вполне критически понимаем.

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После получения первых предложений добавил следующую редакцию.

Еще условие. По результатам выполненной работы нужен краткий, но точный протокол того что сделано по пунктам 1., 2., 3., Как именно выполнены работы.

Joomla
11 лет назад
Nestor_Siherti
Андрей 
62 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
shaark7777
Денис 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов(-1)
11 лет назад
$100
5 дней
Полная катастрофа. Исполнитель фактически "кинул". Получил деньги за работу. Все работы бросил на "полпути" Вначале еще как то отвечал на звонки в Skype. Что то там лепетал, обещал. Потом попросил удалить отрицательный отзыв про него с сайта Weblancer. После чего и вовсе исчез и ни на какие звонки не отвечает. Короче говоря, жулик чистейшей воды.