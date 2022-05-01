Перевести сайт с Joomla 1.5.22 на Joomla 2.5

Обязательное требование - Сохранение в работоспособном состоянии всех установленных компонентов K2, Feedgator, Yandex Google карты.

Посмотреть сайт можно здесь www.youhood.info

Способ оплаты - На Ваш выбор.

Размер оплаты - слабо себе представляю, поэтому соглашусь (или не соглашусь) с Вашими предложениями.

На вопросы по электронной почте отвечу.

После перевода на Джумлу 2.5 планирую кое какие еще работы на этом Веб ресурсе. То что Вы там видите сейчас, это мои собственные непрофессиональные пробы. Уровень мною вполне критически понимаем.

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После получения первых предложений добавил следующую редакцию.

Еще условие. По результатам выполненной работы нужен краткий, но точный протокол того что сделано по пунктам 1., 2., 3., Как именно выполнены работы.