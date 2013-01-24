Правка шаблона на wordpress

$50
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Изменение позиции и стилей вывода новостей на сайте. (CMS WordPress) Правки по установленным плагинам. Решение проблем отображения в различных браузерах. Новичкам и людям "посмотрим разберёмся" не беспокоить. Полное ТЗ с экскурсией по сайту через скайп. Оплата моментально за результат.

WordPress
11 лет назад
holdkey
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв