Устранить недочеты в английской версии сайта на WP

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка122 просмотра
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Необходимо устранить недочеты в английской версии сайта на WP

1) Сделать переименовываемой в хлебных крошках на внутренних страницах слово Главная на main

2) При переключении на английскую версию вместо картинки большого слайдера выводить статическую картинку (назначаемую отдельно со ссылкой на указанную страницу) (в настоящее время слайдер выволится с плашкой русского текста)

3) Переименовать на английский (при переключеннии на английский) заголовки нижнего меню, отображаемого на главной странице (формируется из записей)

Переименовать соответсвенно в:

Rooms

Hotel

Actions

Congress Services

Restoraunts & Bars

4) В расшифровку пункт Hotel нижнего меню отображать соответствующие одноименной рубрике записи а также указанные отдельно страницы (News, Gallery, Contakts)

5) В английской версии сайта на "закрtпленную" справа кнопку фотогалереи устанавливать ссылку на английскую страницу версию галереи, также прописать ссылку на англ версию страницы на главной в блоке Gallery

6) На англ странице отзывов перименовать заголовки http://presidenthotel.ru/reviews?lang=en

сайт presidenthotel.ru

11 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
exposition
Виктор 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$25
1 день
Виктор сделал все качественно и в срок, буду продолжать сотрудничество.
ТЗ вполне понятное, оплата своевременная - приятный заказчик.
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