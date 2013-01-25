Добрый день! Необходимо внести ряд правок в шаблон и логику работы сайта на Bitrix. Лицензия - Стандарт. Сложности: на одной лицензии поднято 2 сайта. Обновления не продлены, доступа в маркетплейс нет. На сайте на инфоблоках поднят ...
Устранить недочеты в английской версии сайта на WP
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Необходимо устранить недочеты в английской версии сайта на WP
1) Сделать переименовываемой в хлебных крошках на внутренних страницах слово Главная на main
2) При переключении на английскую версию вместо картинки большого слайдера выводить статическую картинку (назначаемую отдельно со ссылкой на указанную страницу) (в настоящее время слайдер выволится с плашкой русского текста)
3) Переименовать на английский (при переключеннии на английский) заголовки нижнего меню, отображаемого на главной странице (формируется из записей)
Переименовать соответсвенно в:
Rooms
Hotel
Actions
Congress Services
Restoraunts & Bars
4) В расшифровку пункт Hotel нижнего меню отображать соответствующие одноименной рубрике записи а также указанные отдельно страницы (News, Gallery, Contakts)
5) В английской версии сайта на "закрtпленную" справа кнопку фотогалереи устанавливать ссылку на английскую страницу версию галереи, также прописать ссылку на англ версию страницы на главной в блоке Gallery
6) На англ странице отзывов перименовать заголовки http://presidenthotel.ru/reviews?lang=en
сайт presidenthotel.ru
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