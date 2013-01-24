Перенести с asp на php

Добрый день! Необходимо внести ряд правок в шаблон и логику работы сайта на Bitrix. Лицензия - Стандарт. Сложности: на одной лицензии поднято 2 сайта. Обновления не продлены, доступа в маркетплейс нет. На сайте на инфоблоках поднят ...
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Есть сайт - mafona.ru. Нужно перенести его с asp на любой php движок, в идеале DLE. Не знаю возможно ли это вообще, поэтому цену указывайте вы.
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