Перенести с asp на php

Есть готовая верстка. Надо ее поставить на DLE Разделы и все остальное я создам и добавлю. Подробнее расскажу по скайпу. Верстка в приложении. Надо сегодня. Бюджет 15 долларов. Работы там на пол часа-час. Оплата на ...