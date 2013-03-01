Доработка шаблона на движке Opencart

Добрый день! Необходимо внести ряд правок в шаблон и логику работы сайта на Bitrix. Лицензия - Стандарт. Сложности: на одной лицензии поднято 2 сайта. Обновления не продлены, доступа в маркетплейс нет. На сайте на инфоблоках поднят ...
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Нужно доработать шаблон на движке Opencart - http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/41339.html
Требуется:
1. Уменьшить слайдер, а справа сделать сайтбар.
2. В шапке сделать кнопку заказать звонок или проконсультировать, со всплывающем окном.
3. В правом сайтбаре сделать модуль "Где моя посылка" (Пример - http://smartandfunny.ru/)
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