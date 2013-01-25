Нужен рерайт статей для сайта медицинской тематики (андрология). Примерно 30-40 статей по 1000-2000 символов. Оплата по 0,5-0,7$ за 1000 знаков.
- Рерайтинг18 заявокЗакрыт5 лет назад
Для сайта посвященного животным требуется рерайт текстов про породы собак и кошекКопирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно русифицировать шаблон и админку на движке OpenCart: http://themeforest.net/item/lexus-happycook-responsive-opencart-theme/full_screen_preview/6319229Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется написание рецензий к премьерам фильмов: 1-3 день премьеры. Объём 2-4 тыс. символов. Требование: хорошо разбираться в кинематографе и любить кино. Знать актёров, режиссёров. Красивое изложение текста. Нужно не просто ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать текст-сценарий к презентационному видео?. Ролик посвящён функционалу портала. Вот пример видеопрезентации, того чего мы хотим видеть: http://www.youtube.com/watch?gl=RU&client=mv-google&hl=ru&v=v7Wj8enLKRc&nomobile=1 Только вместо косметики будет городской портал. А остальное также: приветствие, знакомство ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
На постоянную основу требуется веб-программист, работающий с 1C-Bitrex и умеющий делать вёрстку. Нужно обслуживание для городского портала узкой направленности. Портал доработан не до конца, нужны не сложные изменения, кое где переверстать, доработка ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Для городского портала требуется на постоянной основе копирайтер-рерайтер. Тематика: досуговая деятельность и развлечения. В основном нужны статьи по киноафише, приезжим артистам, цирке, представлениям, событиям, а так же о других видах отдыха и времяпрепровождения (Активный ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно доработать шаблон на движке Opencart - http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/41339.html Требуется: 1. Уменьшить слайдер, а справа сделать сайтбар. 2. В шапке сделать кнопку заказать звонок или проконсультировать, со всплывающем окном. 3. В правом ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад