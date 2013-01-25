geeno

Евгений geeno

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рецензии к кинопремьерам

    $50

    Требуется написание рецензий к премьерам фильмов: 1-3 день премьеры. Объём 2-4 тыс. символов. Требование: хорошо разбираться в кинематографе и любить кино. Знать актёров, режиссёров. Красивое изложение текста. Нужно не просто ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сценарий для пятиминутного ролика

    Нужно написать текст-сценарий к презентационному видео?. Ролик посвящён функционалу портала. Вот пример видеопрезентации, того чего мы хотим видеть: http://www.youtube.com/watch?gl=RU&amp;client=mv-google&amp;hl=ru&amp;v=v7Wj8enLKRc&amp;nomobile=1 Только вместо косметики будет городской портал. А остальное также: приветствие, знакомство ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Веб-программист для поддержки городского портала

    $250

    На постоянную основу требуется веб-программист, работающий с 1C-Bitrex и умеющий делать вёрстку. Нужно обслуживание для городского портала узкой направленности. Портал доработан не до конца, нужны не сложные изменения, кое где переверстать, доработка ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер-рерайтер статей на тему досуга, событий

    $250

    Для городского портала требуется на постоянной основе копирайтер-рерайтер. Тематика: досуговая деятельность и развлечения. В основном нужны статьи по киноафише, приезжим артистам, цирке, представлениям, событиям, а так же о других видах отдыха и времяпрепровождения (Активный ...

    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка шаблона на движке Opencart

    Нужно доработать шаблон на движке Opencart - http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/41339.html Требуется: 1. Уменьшить слайдер, а справа сделать сайтбар. 2. В шапке сделать кнопку заказать звонок или проконсультировать, со всплывающем окном. 3. В правом ...

    HTMLOpencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
9 баллов
10 лет назад
Рерайт для сайта про животных
Хороший заказчик, было приятно работать. Советую!
Всё понравилось, работы были присланы во-время
Ответный отзыв
Funya
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Русифицировать шаблон OpenCart
Opencart
Все отлично.
Работой доволен, всё сделано быстро и без нареканий!
Ответный отзыв
kolich1985
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
30 отзывов(-1)
$50
10 баллов
12 лет назад
Доработка шаблона на движке Opencart
HTMLOpencart
Замечательный закажчик. Оплата вовремя, постановка задания понятная и четкая. Приятно работать с профисионалами. Всем рекомендую!
Андрей хорошо справился с работой, сделал всё, о чём мы договаривались в проекте. Кое-что оказалось не нужно и Андрей сам предложил снизить цену. Также был полностью переведён на русский язык шаблон и админка, который изначально был на английском языке.
Ответный отзыв