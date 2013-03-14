Модуль для Joomla

$50
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка161 просмотр
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Здравствуйте,

есть плагин для WP, нужно сделать аналог для Joomla.

Код плагина предоставлю, надо просто воткнуть его в Joomla.

Описание плагина тут https://tickettool.net/ru/index/instr/wordpress-event-ticketing-plugin

Joomla
11 лет назад
msdn11
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DeMONiZ
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
5 дней
Плагин был выполенен в срок, рекомендую.
Все ОК
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