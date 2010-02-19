Необходимо выполнить рерайт 6 женских статей, на выходе должно получится около 3000 символов (в будущем потребуются еще статьи). Уникальность статей должна быть 100%. Исполнитель нужен из России - женщина. Предпочтение будет отдано более опытному исполнителю с ...
VB6, CSS, JS, HTML, PHP
Знание различных движков.
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, необходимо ежедневно в будни выполнять рерайт 2 новостей. Ссылки на новости буду предоставлять. От исполнителя требуется 1) Грамотность 2) Постоянное нахождение в сети 3) Не плохо бы было если исполнитель был из сердловской области. Принцип работы: Утром или в ...Копирайтинг46 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходим человек для создания небольших флеш банеров. Предпочтение будет отдано человеку который предложит меньшую стоимость. (Желательно рублей 200) Обязателен исполнитель из России. Еще лучше если это будет Екатеринбург.Баннеры10 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо на флеше выполнить следующую работу. Выделить участки на карте (карта участков будет дана) и при наведении на них показывать текст всплывающим окном. Текст необходимо хранить в xml файле. Так же на территории каждого участка необходимо ...Анимация2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $32
Нарисовать дизайн главной страницы сайта отвечающий следующим условиям: Дизайн светлый стильный, в шапке сайта, можно вставить фон какого нибудь предприятия, трубы, металоконструкции, и небо голубое. Разделы: - Главная - Трубы - Металоконструкции - Фотогалерея - ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать статью про спринклерные, дренчерные, скрытые, оросители. Так же про их крепление, нормы, правила установки (оросители относятся к пожаротушению). Статья должна быть уникальной.Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
Слышал, что кто-то технично из бана вытаскивает. У меня 3 сайта. Сообщите цену и приблизительные сроки.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать лого на сайт по установлены критериям. Работа простая нужно лишь красиво реализовать. Есть логотип овальный ввиде обрамления и в середине него жемчужина. Логотип должен быть слева всей шапки. Шапка должна быть с размерами 990*190 ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $4
Требуется написать скрипт для выписки счета webmoney и авто выплат. Две формы одна вмид другая на сколько долларов выписать счет для оплаты и само собой кнопка. Если счет оплачен то в базу пишем результат. Обращатся новичкам которые готовы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад