DeMONiZ

Дмитрий Кузбожев DeMONiZ

 
34 годаРоссия/Первоуральск
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Написать можно много и не правду, если понадобится расскажу все лично!

VB6, CSS, JS, HTML, PHP

Знание различных движков.

PHPJavascriptHTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайт женских статей

    Необходимо выполнить рерайт 6 женских статей, на выходе должно получится около 3000 символов (в будущем потребуются еще статьи). Уникальность статей должна быть 100%. Исполнитель нужен из России - женщина. Предпочтение будет отдано более опытному исполнителю с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайтер 2 новостей в день (кроме выходных)

    Здравствуйте, необходимо ежедневно в будни выполнять рерайт 2 новостей. Ссылки на новости буду предоставлять. От исполнителя требуется 1) Грамотность 2) Постоянное нахождение в сети 3) Не плохо бы было если исполнитель был из сердловской области. Принцип работы: Утром или в ...

    Копирайтинг46 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходим человек для создания флеш банеров

    Здравствуйте. Необходим человек для создания небольших флеш банеров. Предпочтение будет отдано человеку который предложит меньшую стоимость. (Желательно рублей 200) Обязателен исполнитель из России. Еще лучше если это будет Екатеринбург.

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Текст при наведении на область карты (flash)

    Здравствуйте. Необходимо на флеше выполнить следующую работу. Выделить участки на карте (карта участков будет дана) и при наведении на них показывать текст всплывающим окном. Текст необходимо хранить в xml файле. Так же на территории каждого участка необходимо ...

    Flash
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать макет трубного сайта

    $32

    Нарисовать дизайн главной страницы сайта отвечающий следующим условиям: Дизайн светлый стильный, в шапке сайта, можно вставить фон какого нибудь предприятия, трубы, металоконструкции, и небо голубое. Разделы: - Главная - Трубы - Металоконструкции - Фотогалерея - ...

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать статью про оросители

    Необходимо написать статью про спринклерные, дренчерные, скрытые, оросители. Так же про их крепление, нормы, правила установки (оросители относятся к пожаротушению). Статья должна быть уникальной.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шапку для сайта из логотипа

    Требуется сделать лого на сайт по установлены критериям. Работа простая нужно лишь красиво реализовать. Есть логотип овальный ввиде обрамления и в середине него жемчужина. Логотип должен быть слева всей шапки. Шапка должна быть с размерами 990*190 ...

    Шапка для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт под wmsinger

    $4

    Требуется написать скрипт для выписки счета webmoney и авто выплат. Две формы одна вмид другая на сколько долларов выписать счет для оплаты и само собой кнопка. Если счет оплачен то в базу пишем результат. Обращатся новичкам которые готовы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
MegBegb
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Шапку для сайта из логотипа
Ответственный работодатель. Мои рекомендации. Оплатил в срок.
Отлично сделал все что требовалось все на высшем уровне и хорошего качества. среагировал и предоставил готовый результат за 40 минут! Работой доволен!
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