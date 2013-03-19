Наполнить сайт недостоющим контентом (joomla)

Есть сайт на джумле, на нем удалили нечайно базу и в наличии осталась только старая база. Теперь требуется из сохранненой копии сайта в гугле, добавить/обновить материалы на сайте. Несколько картинок, тексты, и прописать теги как они сохранились в гугле... Работы не много, но сделать надо срочно пока кеш в гугле есть.