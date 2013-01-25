Исправить баг в WebAsyst

$50
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки127 просмотров
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В интернет маназине на WebAsyst пропали мета тэги, требуется исправить.

11 лет назад
karpsw
Сергей 
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Работа сделана качественно и быстро (15 минут), рекомендую!
Было приятно работать с Сергеем. Мои рекомендации.
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