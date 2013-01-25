Обновить версию Joomla

Необходимо устранить недочеты в английской версии сайта на WP 1) Сделать переименовываемой в хлебных крошках на внутренних страницах слово Главная на main 2) При переключении на английскую версию вместо картинки большого слайдера выводить статическую картинку (назначаемую отдельно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо обновить Joomla 1.0.13 на более приемлемую версию.
Сайт aero-pak.ru
URL и содержимое должно остаться на своих местах.
Ваши предложения по версии, цене и срокам?
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