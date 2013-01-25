Смена шаблона на сайте joomla

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки161 просмотр
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провести изменения на сайте согласно ТЗ

Joomla
11 лет назад
sereg777
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Hardpopcops
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Исполнитель просто исчез и ничего не сделал!
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