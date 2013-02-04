Перенос сайта на WordPress

Требуется перенести проект dnevnikisnov.ru с движка Live Street 0.5.1 на WordPress новой стабильной версии.

Нужно перенести: топики с форматированием и картинками, пользователей (желательно с аватарами), комментарии, теги.

Шаблон поставить из бесплатных двухколоночных, сам потом буду шаблон подбирать...

Дизайн сделать двухколоночный – справа боковая колонка: авторизация, поиск, популярное, последние комментарии.

Верхнее меню: Все сны, записать сон, инструкция, FAQ, статьи.

На новом движке также должны быть возможности: добавления статей зарегистрированными пользователями, но с предмодерацией, добавления комментариев (akismet поставить), оценки статей, капча.

Рубрики сделать: сны, статьи.

Сейчас на сайте:

Пользователей: 101

Топиков: 146

Комментариев: 125

Я вам могу выдать дамп базы данных, с которым вы и будете работать.

Вы ставите wordpress на своем хостинге и там все делаете (обязательно запаролить доступ к сайту, чтобы не было дублей в ПС), затем показываете мне, я говорю все замечания и так до тех пор, пока не доведем до ума…

Далее вы передаете мне архив с сайтом и дамп базы для установки на моем сервере.

Я оплачиваю работу.

Я работаю без предоплаты, уже хватило желающих пропасть с предоплатой.

Просьба работать по срокам, а не растягивать работу на месяцы….

В вашем предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте срок и цену, иначе я не смогу вас принять.

P. S. Просьба не присылать предложения в личку, а добавлять их здесь.