Перенос сайта на WordPress

сайт http://alisa-metelina.ru/ 1.В верхнем меню убрать справа "хвостик" http://prntscr.com/q7j6g 2. Шапку меняем так: - фотку убираем. - слева ставим фотку (фотку дам - рядом (снизу, наверное) текст "Я знаю ответы на ваши вопросы" - оставляем текст "Школа охоты Алисы Метелиной", только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перенести проект dnevnikisnov.ru с движка Live Street 0.5.1 на WordPress новой стабильной версии.
Нужно перенести: топики с форматированием и картинками, пользователей (желательно с аватарами), комментарии, теги.
Шаблон поставить из бесплатных двухколоночных, сам потом буду шаблон подбирать...
Дизайн сделать двухколоночный – справа боковая колонка: авторизация, поиск, популярное, последние комментарии.
Верхнее меню: Все сны, записать сон, инструкция, FAQ, статьи.
На новом движке также должны быть возможности: добавления статей зарегистрированными пользователями, но с предмодерацией, добавления комментариев (akismet поставить), оценки статей, капча.
Рубрики сделать: сны, статьи.
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Пользователей: 101
Топиков: 146
Комментариев: 125
Я вам могу выдать дамп базы данных, с которым вы и будете работать.
Вы ставите wordpress на своем хостинге и там все делаете (обязательно запаролить доступ к сайту, чтобы не было дублей в ПС), затем показываете мне, я говорю все замечания и так до тех пор, пока не доведем до ума…
Далее вы передаете мне архив с сайтом и дамп базы для установки на моем сервере.
Я оплачиваю работу.
Я работаю без предоплаты, уже хватило желающих пропасть с предоплатой.
Просьба работать по срокам, а не растягивать работу на месяцы….
В вашем предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте срок и цену, иначе я не смогу вас принять.
P. S. Просьба не присылать предложения в личку, а добавлять их здесь.
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