Перенос сайта на WordPress

$250
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок199 просмотров
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Требуется перенести проект dnevnikisnov.ru с движка Live Street 0.5.1 на WordPress новой стабильной версии.

Нужно перенести: топики с форматированием и картинками, пользователей (желательно с аватарами), комментарии, теги.

Шаблон поставить из бесплатных двухколоночных, сам потом буду шаблон подбирать...

Дизайн сделать двухколоночный – справа боковая колонка: авторизация, поиск, популярное, последние комментарии.

Верхнее меню: Все сны, записать сон, инструкция, FAQ, статьи.

На новом движке также должны быть возможности: добавления статей зарегистрированными пользователями, но с предмодерацией, добавления комментариев (akismet поставить), оценки статей, капча.

Рубрики сделать: сны, статьи.

Сейчас на сайте:

Пользователей: 101

Топиков: 146

Комментариев: 125

Я вам могу выдать дамп базы данных, с которым вы и будете работать.

Вы ставите wordpress на своем хостинге и там все делаете (обязательно запаролить доступ к сайту, чтобы не было дублей в ПС), затем показываете мне, я говорю все замечания и так до тех пор, пока не доведем до ума…

Далее вы передаете мне архив с сайтом и дамп базы для установки на моем сервере.

Я оплачиваю работу.

Я работаю без предоплаты, уже хватило желающих пропасть с предоплатой.

Просьба работать по срокам, а не растягивать работу на месяцы….

В вашем предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте срок и цену, иначе я не смогу вас принять.

P. S. Просьба не присылать предложения в личку, а добавлять их здесь.

WordPress
11 лет назад
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
83 отзыва
Выбранный исполнитель
Miara
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$200
3 дня
Евгения отлично справилась с задачей, все сделала быстро и качественно, сайт стал на новый движок без проблем. Рекомендую. Эта девушка даст форы многим парням :)
Евгений изначально формулирует чёткие подробные задачи. Идёт навстречу исполнителю по части технических решений возникающих по ходу дела проблем. По окончании работ добавил премию за небольшой пункт ТЗ сверх оговорённого. Рекомендую работать с ним как с ответственным доброжелательным заказчиком.
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