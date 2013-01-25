Wordpress-шаблон. Доработка, установка

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок122 просмотра
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Выбран Wordpress шаблон на портале http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/

Необходим опытный исполнитель, который доработает его под существующий копирайт. Добавит некоторые изменения в дизайн (сквозные, несущественные) установит на хостинг.

WordPress
11 лет назад
kurchaev
Тимур 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад