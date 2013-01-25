Устранить проблему с метками на WP 3.5.1.

На сайте находится около 12 тыс. меток. При попытке конвертировать отдельные метки в категории при помощи плагина Categories and Tags Converter ничего не происходит, а метки вообще не отображаются.

Хостер ничем помочь не может.

Требуется полностью устранить эту проблему, без создания новых проблем (съехавшая верстка, и тд), дабы требуемые метки свободно конвертировались в рубрики.

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