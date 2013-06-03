Разработка сайта гостиницы на Joomla

Доработать каталог на joomla, исправить вид ссылок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист на Joomla!
Желательно из города Санкт-Петербург, для долгосрочного сотрудничества и постоянной разработки официального сайта гостиницы, идеи по разработке модулей, совместному совершенствованию сайта!
Работа не ограничена, нужен адекватный, хороший человек с опытом.
Возможно рассмотреть удаленное сотрудничество, но обязательно иметь Skype, постоянную мобильную связь.
ПРОШУ ПРИКЛАДЫВАТЬ ВАШИ ПРОЕКТЫ, НОВИЧКОВ НЕ БЕСПОКОИТЬ!
Валидный и чистый код, требую обязательно!
Первую часть т3 прикладываю, остальное будем думать вместе :)
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