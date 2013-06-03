Разработка сайта гостиницы на Joomla

$250
Системы управления (CMS)Завершен9 заявок319 просмотров
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Требуется программист на Joomla!

Желательно из города Санкт-Петербург, для долгосрочного сотрудничества и постоянной разработки официального сайта гостиницы, идеи по разработке модулей, совместному совершенствованию сайта!

Работа не ограничена, нужен адекватный, хороший человек с опытом.

Возможно рассмотреть удаленное сотрудничество, но обязательно иметь Skype, постоянную мобильную связь.

ПРОШУ ПРИКЛАДЫВАТЬ ВАШИ ПРОЕКТЫ, НОВИЧКОВ НЕ БЕСПОКОИТЬ!

Валидный и чистый код, требую обязательно!

Первую часть т3 прикладываю, остальное будем думать вместе :)

Joomla
11 лет назад
Timur_ysupov
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
11 лет назад
$100
1 день
Лучший специалист, выполнил все на ура! Рекомендую!
Все хорошо, спасибо!