Timur_ysupov

Требуется настроить рекламу в инстаграмм (подобрать ЦА) и запустить компанию по выбранной ЦА, на очень большой охват. Работа с видео/аудио контентом.
- $500Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Требуется системный администратор, который будет постоянно работать над улучшением и поддержкой проекта колл-центра, работает через бота в телеграмме (api) и веб-панели, где наши клиенты в телеграмме оставляют заявки, они попадают в панель управления, где ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
Добрый день! Требуется 3 сотрудника в колл-центр, работа по сменная (8 часов), у вас ежедневно будет большой список задач, в основном работа связана с туризмом и логистикой, посылками, координация людей и отслеживание грузов. Для работы предоставим ...Переводы11 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется разработать бота в телеграмм. К сожалению я не знаю всех возможностей мессенджера, но есть представление того, что хотелось бы создать функционал форума, где есть ряд специалистов (10-20-30 человек), которые постоянно оказывают свои услуги. ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую! Требуется написать приватный сервис обмена средств с кредитной и дебетовой карты без 3d security на bitcoin-кошелек. К сожалению не понимаю полное т3 данного задания, поэтому хотелось бы обсудить лично с исполнителем, который имел подобный опыт. Предпочтение ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый вечер! Требуется оформить шапку для ютуб канала) Прикладывайте свое портфолиоДизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Задача: [/b]перенести сайт с европейского хостинга Transip на новый хостинг в России. Cайт работает на Yii, База данных в PostgreSQL. Хостинг работает на Linux, Debian, если не ошибаюсь. [b] Сроки: [/b]в течение одного дня.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Требуется нарисовать 2 аватарки для групп вк, афиша мероприятия. выполнить надо срочно, в течении дня, готовы работать на постоянке.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Требуется нарисовать или подобрать подобный шаблон и сделать его под нас. Пример шаблона http://uber-city.ru Срок - 3 дня. В полне подойдет качественный переделанный шаблон, ваша задача предоставить варианты и адаптировать его под нас.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $8
Требуется нарисовать графическую картинку с нашим текстом, оформить в иконки и красивым шрифтом. Эффективный баннер, описывающий и продающий наши услуги. Сегодня.Баннеры9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2000
Новостное приложение, тематика урбан. Новостная лента с событиями, возможности прикрепить ютуб видео, ссылка на айтюнс для покупки сингла. Аудитория 16-28 лет. Подробное т3 готов разбирать с исполнителем. Приветствую разработчиков с Петербурга! Готовы встретиться. Запускаем первую версию, после теста готовы ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5000
Тематика: личный блог, реалити-шоу, бизнес. Требуется развить паблик до 100,000 подписчиков. Платим в среднем 3-5 рубля за подписчика.Социальные сети (SMM и SMO)23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $80
Здравствуйте! Требуется срочно сделать под ключ лендинг, можно даже взять готовый макет и переделать. Тематика - заказ именных песен. Подобные работы: http://track4you.ru Срок исполнения - 3 дня. т3 нету.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Требуется смонтировать видео-ролик на 10 минут. Раскадровку, наложить музыку на фон. Прикладывайте свое портфолио.Видеомонтаж27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно нарисовать обложку для реалити-шоу, называется "100 целей моего года", ежедневные съемки о буднях предпринимателя. Прикладывайте свои работы, будем выбирать исполнителя.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется копирайтер, для написания статей на сайт. Тематика: Гостиницы, оснащение гостиниц, мебель для гостиниц, кровати, дизайн отелей. Кол-во: 300 шт. Статьи с ключевыми словами, список слов дадим. Оплата по частям.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Требуется нарисовать 2 аватарки для групп VK. Качественно, быстро и эффективно. Прилагайте свои примеры.Иконки и Пиксель-арт13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Требуется написать парсер запросов по социальным сетям. К примеру в сервисе вк, одноклассники, твиттер можно искать по запросам "Еду в Питер", "Иду на мероприятие" или по хэштегам в разделе "Мои новости" - "Поиск по новостям", нужно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется создать лендинг по продаже франшизы. Нужно сделать максимально красивым, интересным и самое главное продающим. Если есть опыт в настройке директа - это даст вам огромный плюс, требуется под ключ. Подобрать ключевые слова, запустить рекламу и проконсультировать нас ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется креативно подойти к реализации данного вопроса, нужно либо отрисовать фотографию в виде рисунка, сделать белый фон и сделать крутую фотку, рассматриваем любые креативные идеи, прикладывайте примеры и ваши мысли, будем выбирать коллективно. 1. Прикладываю примера ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт10 лет назад