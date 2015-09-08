Timur_ysupov

Юсупов Тимур Timur_ysupov

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
$150
10 баллов
4 года назад
Настроить рекламную кампанию в Facebook/instagram
Все отлично. Очень рекомендую. Оплата всегда в срок.
Рекомендую! Хороший в общении исполнитель
Ответный отзыв
dr1v3
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
5 баллов
9 лет назад
Требуется написать парсер запросов
Были небольшие задержки со связью и оплатой, а так всё нормально.
Все сделал хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
Punchi
Олег 
32 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
2 балла
9 лет назад
Требуется копирайт для наполнения сайта
Дал задание на 19к символов. Написал в сроки. Качество устроило. После предоставил "липовый" чек о переводе на QIWI кошелек. Соответственно деньги я не получил. После включил игнор, в скайпе морозился. Не рекомендую к сотрудничеству!
Пытались связаться с Олегом в скайпе для решения вопроса, к сожалению на связь так и не вышел. У нас группа компании, поиском исполнителя занимался 1 человек, а принимал работу другой, который в следствии ушел из компании, обнаружил не исполнительность обязательств только спустя пара месяцев. Готовы оплатить за оказание услуг, в том числе компенсируя оплошность в произошедший инцидент. Репутация превыше всего!
Ответный отзыв
inweb09
Сергей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
9 баллов
10 лет назад
Создать лид-страницу
Спасибо за интересную работу!
Отличный исполнитель! Работали на протяжении недели, было много корректировок, но Сергей был отзывчивым и сделал все на 100! Отличный специалист своего дела, нашли общий язык, пошли на уступки друг-другу, а при выборе фрилансера - это очень важно, т.к найти понимание на удаленке не всегда можно, советую всем его как специалиста!
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Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
$100
10 баллов
10 лет назад
Разработка сайта гостиницы на Joomla
Все хорошо, спасибо!
Лучший специалист, выполнил все на ура! Рекомендую!
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