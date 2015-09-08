Timur_ysupov

Добрый день! Требуется разработать бота в телеграмм. К сожалению я не знаю всех возможностей мессенджера, но есть представление того, что хотелось бы создать функционал форума, где есть ряд специалистов (10-20-30 человек), которые постоянно оказывают свои услуги. ...