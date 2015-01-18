Нарисовать заставку для реалити-шоу

$50
ВидеомонтажЗавершен5 заявок249 просмотров
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Нужно нарисовать обложку для реалити-шоу, называется "100 целей моего года", ежедневные съемки о буднях предпринимателя.

Прикладывайте свои работы, будем выбирать исполнителя.

9 лет назад
Timur_ysupov
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
SanchosLA
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$50
2 дня
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