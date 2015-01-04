Требуется сделать видео флеш

Видео для демонстрации на сайте спортивного инвентаря.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать флеш видео примеры:
http://www.youtube.com/watch?v=xB4-Rpt_MlQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5oRTuKeJivc
Время видео 30 секунд - 1 минута
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