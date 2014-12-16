FC PRO 10.1.3 и Motion 5: обучение онлайн

Есть кое-какие знания, но их недостаточно, хочу найти спеца, готового посвящать пару часов в неделю, качественно. Основное цветокорр.в этих двух программах и использование пресетов плагинов, motionVFX и пр. А также обсуждение некоторых моих ошибок монтажа или съемки, но это по мере их наличия (а они есть))))

Цену хотелось бы видеть адекватную.