Рендер в after effects CC 2014

Нужен динамичный эффектный монтаж концертного выступления рок-группы (около 3 мин), общие планы зала брать не нужно. Записи с камер объединены в один файл, поэтому сначала их нужно будет нарезать. Видеоматериал предоставлю по запросу. Срок выполнения - вечер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен человек, у которого есть мощный компьютер и программа adobe after effects CC 2014
Задача: скачать проект, который я пришлю, открыть его и нажать рендер. Всё!
Рендерить надо 30сек. видео.
Сам по себе проект очень тяжёлый, по этому обладатели слабых компьютеров не пишите, так как просто потеряете своё время. Готовый рендер нужен сегодня.
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