Рендер в after effects CC 2014

Здравствуйте!

Нужен человек, у которого есть мощный компьютер и программа adobe after effects CC 2014

Задача: скачать проект, который я пришлю, открыть его и нажать рендер. Всё!

Рендерить надо 30сек. видео.

Сам по себе проект очень тяжёлый, по этому обладатели слабых компьютеров не пишите, так как просто потеряете своё время. Готовый рендер нужен сегодня.