Нужна видеопрезентация ко Дню рождения

Добрый день! Ролик будет показан на очень важной конференции, поэтому сделать его надо блестяще! Длительность 5минут. Материалы и ТЗ по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B0SypoXALXYvMFRGUEJrMGkzNW8&usp=sharing Музыку предоставим. Очень важны сроки и сколько будет стоить.