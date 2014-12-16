Добрый день! Ролик будет показан на очень важной конференции, поэтому сделать его надо блестяще! Длительность 5минут. Материалы и ТЗ по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B0SypoXALXYvMFRGUEJrMGkzNW8&usp=sharing Музыку предоставим. Очень важны сроки и сколько будет стоить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужна видеопрезентация ко Дню рождения, возьметесь?
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