Нужна видеопрезентация ко Дню рождения

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Добрый день, нужна видеопрезентация ко Дню рождения, возьметесь?

9 лет назад
mtsub
Марат 
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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    Добрый день! Ролик будет показан на очень важной конференции, поэтому сделать его надо блестяще! Длительность 5минут. Материалы и ТЗ по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B0SypoXALXYvMFRGUEJrMGkzNW8&amp;usp=sharing Музыку предоставим. Очень важны сроки и сколько будет стоить.

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