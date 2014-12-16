Редактирование видео

Есть видео и вставки. Нужно смонтировать. Монтаж не сложный.Отредактировать звук, убрать шумы. Не требует супер профессиональных навыков. От Вас цена и сроки. Нужно было еще " вчера".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фрагмент ДТП, в темное время суток, нужно, если это возможно, максимально улучшить данное видео, чтобы были видны детали. Жду цены, сроки. Файл в приложении.
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