Ролик для презентации

планируется конференция. область: всякие приложения компьютерные, телефонные, гаджеты и тд. к ней имеются материалы: 1. видео, отснятое с прошлой конференции; 2. графика с этой и с прошлой 3. описание, программа и детальная инфа в текстовом виде, что будет на ...