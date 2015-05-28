На купленном афотэффектовском темплейте создать инфографику

ВидеомонтажЗавершен6 заявок176 просмотров
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Есть сценарий инфографической презентации. Нужно отредактировав шаблон добиться необходимых инфографических эффектов. Иными словами нуждаюсь в услугах специалиста по афтоэффекту. Имеется исходный материал в премьер про, нужно для определенных фрагментов создать инфографику и переходы. На все про все - сутки.

9 лет назад
nemoss
53 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
denisplyuta
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$50
1 день
Предполагаемое качество и сроки соблюдены
Требования четкие и понятны. Оплата сразу после выполнения работы. Советую !
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