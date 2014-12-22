Создание серии видеороликов для моего канала на youtube

Я только начинаю разбираться в теме и многого пока не знаю.

Мы сейчас доделываем паблик вконтакте посвященный экшен камерам гопро. В планах развить его до большого числа подписчиков. В новостях хочется показывать фото,аудио,цитаты и конечно же видеозаписи.

Только сегодня пришла в голову мысль что на просмотрах видео можно получить дополнительную прибыль.

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Чтобы канал не забанили нужно использовать видео из creative commons и/или другие видео создатели которых не против того что мы используем их видео.

Насколько я понимаю есть 2 варианта создания видео, которое я смогу показывать в пабликах:

1. Найти хорошее видео с музыкой и наложить на него в уголочек логотип паблика и рекламу моего магазина

2. Найти хорошие видео, совместить их между собой, наложить музыку подходящую и также поставить в уголочек логотип и мою рекламу.

Я пока не знаю сколько это может стоить и жду от вас подробных предложений и рекомендаций по сотрудничеству и работе.