Создание серии видеороликов для моего канала на youtube

ВидеомонтажЗакрыт13 заявок287 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я только начинаю разбираться в теме и многого пока не знаю.

Мы сейчас доделываем паблик вконтакте посвященный экшен камерам гопро. В планах развить его до большого числа подписчиков. В новостях хочется показывать фото,аудио,цитаты и конечно же видеозаписи.

Только сегодня пришла в голову мысль что на просмотрах видео можно получить дополнительную прибыль.

---

Чтобы канал не забанили нужно использовать видео из creative commons и/или другие видео создатели которых не против того что мы используем их видео.

Насколько я понимаю есть 2 варианта создания видео, которое я смогу показывать в пабликах:

1. Найти хорошее видео с музыкой и наложить на него в уголочек логотип паблика и рекламу моего магазина

2. Найти хорошие видео, совместить их между собой, наложить музыку подходящую и также поставить в уголочек логотип и мою рекламу.

Я пока не знаю сколько это может стоить и жду от вас подробных предложений и рекомендаций по сотрудничеству и работе.

9 лет назад
Pixelike
Дмитрий 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • FC PRO 10.1.3 и Motion 5: обучение онлайн

    Есть кое-какие знания, но их недостаточно, хочу найти спеца, готового посвящать пару часов в неделю, качественно. Основное цветокорр.в этих двух программах и использование пресетов плагинов, motionVFX и пр. А также обсуждение некоторых моих ошибок монтажа ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Видео ролик для анонса тренинга

    $100

    Необходимо создать видео ролик для тренинга. Примерно необходимо: всплывающие фразы, сменяющие друг друга нарезка готовых видео (отзывы) соответствующая музыка тема тренинга: деньги длительность ролика 1.5 минуты мои пожелания фрилансеру: наличие подобных или схожих работ примеры своих работ чувство стиля и свои идеи укажите сроки выполнения

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рендер в after effects CC 2014

    Здравствуйте! Нужен человек, у которого есть мощный компьютер и программа adobe after effects CC 2014 Задача: скачать проект, который я пришлю, открыть его и нажать рендер. Всё! Рендерить надо 30сек. видео. Сам по себе проект очень тяжёлый, ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мультикамерный монтаж концертного выступления (около 3 мин)

    Нужен динамичный эффектный монтаж концертного выступления рок-группы (около 3 мин), общие планы зала брать не нужно. Записи с камер объединены в один файл, поэтому сначала их нужно будет нарезать. Видеоматериал предоставлю по запросу. Срок выполнения - вечер ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарезка видео с минимальным монтажом.

    Из видео продолжительностью от 1-2 часа требуется нарезать видео по следующему принципу. 1) Разделение на 2-3 части 2) Вырезание самых интересных кусков в виде рекламных роликов. Выбор осуществляете сами. Внимание! Речь идет о долгосрочном сотрудничестве! От вас, ...

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ролик для презентации

    Добрый день! Ролик будет показан на очень важной конференции, поэтому сделать его надо блестяще! Длительность 5минут. Материалы и ТЗ по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B0SypoXALXYvMFRGUEJrMGkzNW8&amp;usp=sharing Музыку предоставим. Очень важны сроки и сколько будет стоить.

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редактирование видео

    Есть фрагмент ДТП, в темное время суток, нужно, если это возможно, максимально улучшить данное видео, чтобы были видны детали. Жду цены, сроки. Файл в приложении.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо сделать монтаж видеоролика

    Есть видео и вставки. Нужно смонтировать. Монтаж не сложный.Отредактировать звук, убрать шумы. Не требует супер профессиональных навыков. От Вас цена и сроки. Нужно было еще " вчера".

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад