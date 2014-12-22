Создание серии видеороликов для моего канала на youtube

Есть кое-какие знания, но их недостаточно, хочу найти спеца, готового посвящать пару часов в неделю, качественно. Основное цветокорр.в этих двух программах и использование пресетов плагинов, motionVFX и пр. А также обсуждение некоторых моих ошибок монтажа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я только начинаю разбираться в теме и многого пока не знаю.
Мы сейчас доделываем паблик вконтакте посвященный экшен камерам гопро. В планах развить его до большого числа подписчиков. В новостях хочется показывать фото,аудио,цитаты и конечно же видеозаписи.
Только сегодня пришла в голову мысль что на просмотрах видео можно получить дополнительную прибыль.
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Чтобы канал не забанили нужно использовать видео из creative commons и/или другие видео создатели которых не против того что мы используем их видео.
Насколько я понимаю есть 2 варианта создания видео, которое я смогу показывать в пабликах:
1. Найти хорошее видео с музыкой и наложить на него в уголочек логотип паблика и рекламу моего магазина
2. Найти хорошие видео, совместить их между собой, наложить музыку подходящую и также поставить в уголочек логотип и мою рекламу.
Я пока не знаю сколько это может стоить и жду от вас подробных предложений и рекомендаций по сотрудничеству и работе.
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