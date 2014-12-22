"Раскрасить" видео снятое не на dslr

Здравствуйте! Нужен человек, у которого есть мощный компьютер и программа adobe after effects CC 2014 Задача: скачать проект, который я пришлю, открыть его и нажать рендер. Всё! Рендерить надо 30сек. видео. Сам по себе проект очень тяжёлый, ...