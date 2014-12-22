"Раскрасить" видео снятое не на dslr

Есть сценарий инфографической презентации. Нужно отредактировав шаблон добиться необходимых инфографических эффектов. Иными словами нуждаюсь в услугах специалиста по афтоэффекту. Имеется исходный материал в премьер про, нужно для определенных фрагментов создать инфографику и переходы. На все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Придать ему киношность и сочность цветов.
Монтаж в файнал кате, могу отдать проектом.
Желательно после предоставить какой-то пресет для фк.
Клип ок 7 минут. Бюджет ограничен, сроки не горят.
Версия FC Pro - 10.1.3
- Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
Я только начинаю разбираться в теме и многого пока не знаю. Мы сейчас доделываем паблик вконтакте посвященный экшен камерам гопро. В планах развить его до большого числа подписчиков. В новостях хочется показывать фото,аудио,цитаты и ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть кое-какие знания, но их недостаточно, хочу найти спеца, готового посвящать пару часов в неделю, качественно. Основное цветокорр.в этих двух программах и использование пресетов плагинов, motionVFX и пр. А также обсуждение некоторых моих ошибок монтажа ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо создать видео ролик для тренинга. Примерно необходимо: всплывающие фразы, сменяющие друг друга нарезка готовых видео (отзывы) соответствующая музыка тема тренинга: деньги длительность ролика 1.5 минуты мои пожелания фрилансеру: наличие подобных или схожих работ примеры своих работ чувство стиля и свои идеи укажите сроки выполненияВидеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Нужен человек, у которого есть мощный компьютер и программа adobe after effects CC 2014 Задача: скачать проект, который я пришлю, открыть его и нажать рендер. Всё! Рендерить надо 30сек. видео. Сам по себе проект очень тяжёлый, ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен динамичный эффектный монтаж концертного выступления рок-группы (около 3 мин), общие планы зала брать не нужно. Записи с камер объединены в один файл, поэтому сначала их нужно будет нарезать. Видеоматериал предоставлю по запросу. Срок выполнения - вечер ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Из видео продолжительностью от 1-2 часа требуется нарезать видео по следующему принципу. 1) Разделение на 2-3 части 2) Вырезание самых интересных кусков в виде рекламных роликов. Выбор осуществляете сами. Внимание! Речь идет о долгосрочном сотрудничестве! От вас, ...Видеомонтаж29 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть видео-презентация, в которой надо заменить логотип и часть голосовой дорожки. Работа не сложная, жду предложений. Оплата: вебманиВидеомонтаж18 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Ролик будет показан на очень важной конференции, поэтому сделать его надо блестяще! Длительность 5минут. Материалы и ТЗ по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B0SypoXALXYvMFRGUEJrMGkzNW8&usp=sharing Музыку предоставим. Очень важны сроки и сколько будет стоить.Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт9 лет назад