Монтаж видео с 2 камер

Есть видеозапись мастеркласса, общей длительностью около 90 минут. Снято на две DSLR + отдельно звук. Одна камера статичная - общий план, второй производилась съемка крупных планов, проходы по залу и т.п.

Нужно будет смонтировать самые интересные моменты мастеркласса, убрав все лишнее. Фрагменты для монтажа будут обозначены мной (таймкод) по одной из камер. Рассчитываю, что смонтированное видео будет не длиннее 15-20 минут.

Провести цветокоррекцию, выровнять баланс, убрать шумы на видео, добавить титры, подложить звуковую дорожку, которая записана отдельно (с камер тоже есть звук).