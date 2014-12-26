Фирменная заставка для канала на Youtube

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ВидеомонтажЗакрыт8 заявок166 просмотров
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Видео длительностью до 3-х секунд

Тематика канала - интернет-магазин детских игрушек

Стоимость работ укажите сами.

9 лет назад
_employer_
Дмитрий 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
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