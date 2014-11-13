Требуется написать парсер запросов по социальным сетям.

К примеру в сервисе вк, одноклассники, твиттер можно искать по запросам "Еду в Питер", "Иду на мероприятие" или по хэштегам в разделе "Мои новости" - "Поиск по новостям", нужно чтобы искали новости, запросы по заданным нашим ключевикам, так по максимальным сервисам и отображалось в виде запросов, чтобы автоматизировать поиск запросов.