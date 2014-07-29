Разработчик технических заданий

Нашей команде требуется человек который хорошо разбирается в Yii, может и умеет писать хорошие технические задания.

Мы занимаемся разработкой различных сервисов для трейдеров на Yii в рамках одного проекта.

Для увеличения скорости работы нам нужен человек который будет по макетам от дизайнера и моим небольшим комментариям и вопросам, формировать полное техническое задание для программиста, а именно:

названия для страниц, формирования URL, названия классов, возможности использования текущих функций и классов, фразы и их переводы на англ. язык, необходимость использования каких то технологий, создание структуры базы данных, отрисовка необходимых связей с существующими таблицами, разработка структуры api, разбивка задания на промежуточные этапы и т.д

Оплата почасовая, график свободный, темп спокойный, оплата скрилл, вебмани.

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