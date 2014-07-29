Модернизация скрипта "Поделиться.."

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Есть плагин от яндекса с функцией "поделится с друзями" в социальных сетях http://api.yandex.ru/share/.

Нужно его доработать, чтобы при нажатии поделится автоматически подставлялись ссылки и текст, и нажималась кнопка "отправить", после закрывалось всплывающее окно со скриптом.

Сроки и цену обсужу с исполнителем.

11 лет назад
inkognitod
Денис 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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