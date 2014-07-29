Сделать сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок153 просмотра

Есть psd макет сайта. Нужно его сверстать, посадить на Joomla, заставить работать как задумано, наполнить контентом (материалы для наполнения есть). Материала примерно на 300 страниц.

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Joomla
11 лет назад
skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
28 отзывов(-2)

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