Нужно удалить вирус с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок168 просмотров

Добрый день, на сайте появился вирус, браузер предупреждает про вредоносный код.

Нужно утранить его, сайт на рнр.

Укажите стоимость и время. Спасибо

11 лет назад
maxonproject
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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