Починить рассылку

На сайте поломалась рассылка новостей зарегистрированным пользователям (поиле переноса на другой хостинг или после вируса).

На чем сделан сайт, непонятно. Он был сделан лет 7-9 назад.

В админке когда выбираем за сколько последних дней сделать рассылку, и нажатия на кнопку ОТПРАВИТЬ, отображается ошибка: Fatal error: Call to a member function parse() on a non-object in /home/kancport/kancport.com.ua/www/admin/files/script/send_mail_script_ex.php on line 23

Файл во вложении.