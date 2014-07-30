Нужен парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок241 просмотр

Нужно написать парсер с сайта http://automoto.ua/avtosalony/Vinnitskaya

Парсер должен поддерживать допарсивание свежих данных по крону.

Формат хранения данных в csv (разделители - запятые).

Данные, которые необходимо брать:

1. Местоположение

2. Адрес

3. Телефон

4. График работы

5. Описание "Об автосалоне"

6. Картинку

7. Марки авто, с которыми работает автосалон.

8. Если в описании есть фотография, то ее сохраняем локально, а имя сохраненного файла помещаем в БД, в поле image

На скринах для наглядности выделены необходимые поля: http://take.ms/lzxKB http://take.ms/7d8cM

Структура спарсенных данных:

id (инкремент)

mestopologenie (город)

adress (адрес)

phone

grafik_raboty

opisanie

logo

marki_avto

image

used (пустое поле)

11 лет назад
dar0vana
Татьяна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

morpheus_017
Данил 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$40
1 день
Сотрудничеством довольна, все сделано грамотно, быстро, в установленные сроки. Видно, что человек переживает за то, что делает. Надеемся на продолжение сотрудничества.
Все замечательно, оплата в срок, буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

morpheus_017
Данил 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад