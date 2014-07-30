Нам нужно полностью перенести сайт со всей информацией на другой домен. + изменить картинки/слайды на главной странице (ч/б которые отображаются вверху страницы высветлить либо заменить на аналогичные светлые варианты) + изменить логотип ...
Нужен парсер
Нужно написать парсер с сайта http://automoto.ua/avtosalony/Vinnitskaya
Парсер должен поддерживать допарсивание свежих данных по крону.
Формат хранения данных в csv (разделители - запятые).
Данные, которые необходимо брать:
1. Местоположение
2. Адрес
3. Телефон
4. График работы
5. Описание "Об автосалоне"
6. Картинку
7. Марки авто, с которыми работает автосалон.
8. Если в описании есть фотография, то ее сохраняем локально, а имя сохраненного файла помещаем в БД, в поле image
На скринах для наглядности выделены необходимые поля: http://take.ms/lzxKB http://take.ms/7d8cM
Структура спарсенных данных:
id (инкремент)
mestopologenie (город)
adress (адрес)
phone
grafik_raboty
opisanie
logo
marki_avto
image
used (пустое поле)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование17 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно настроить скрипт отправки заявок на емайл А так же прикрутить уже имеющийся скрипт отправки оповещения по смсВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть сайт на Wordpress Шаблон создан в Artisteer Вот что надо в нем доработать https://farm6.staticflickr.com/5580/14764394344_7743448154_o.jpg 1. Справа в шапке вывести кнопочку "Добавить компанию", при нажатии на которую пользователь добавляет ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Вот что хотелось бы реализовать: 1) Пользователь получает индивидуальную ссылку. 2) Переходит на сайт по ней и скачивает уникальный apk-файл 3) Установив это полученное приложение, открывается WebView, в которой загружается ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо модифицировать форму добавления новостей у DLE. Должно быть поле названия, несколько полей для фотографий + поле файла + доп. поля. Человек выбирает картинки, потом файл, в новости все ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
1. стилизовать модуль поиска joomshopping под встроенный поиск шаблона 2. поправить кодировку выдачи поиска joomshopping 3. корректировка вывода превью товара ( немного уезжают картинки в сторону при определенном кол-ве товара ) 4. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Разработка скрипта способного изменять DIV с вложениями и другие вложения при переходе по ссылке, при этом вся страница не должна перезагружаться или переходить на другую страницу. Подробнее объясню и наглядно покажу через Skype.Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен человек знающий PHP, HTML, JavaScript. Нужно будет подправить страницуВеб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайте-каталоге (Jomla 3 (— Zoo Free 3.1 — Gallery)) нужно установить модуль увеличительного стекла. Есть пример, http://www.curver.com/cur/products/flexi-chef/11953 На Joomla 2.5. такой работает. Можно ли установить его на третей версии? ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Выполнить несколько несложных правок на Битриксе.Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад