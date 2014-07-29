Перенос сайта на другой домен

Нам нужно полностью перенести сайт со всей информацией на другой домен.

+ изменить картинки/слайды на главной странице (ч/б которые отображаются вверху страницы высветлить либо заменить на аналогичные светлые варианты)

+ изменить логотип

+ на старом сайте поставить заглушку

Укажите стоимость ваших услуг, сроки и поэтапность, с чего можно начать наше сотрудничество.