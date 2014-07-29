Необходимо модифицировать форму добавления новостей у DLE. Должно быть поле названия, несколько полей для фотографий + поле файла + доп. поля. Человек выбирает картинки, потом файл, в новости все ...
Перенос сайта на другой домен
Нам нужно полностью перенести сайт со всей информацией на другой домен.
+ изменить картинки/слайды на главной странице (ч/б которые отображаются вверху страницы высветлить либо заменить на аналогичные светлые варианты)
+ изменить логотип
+ на старом сайте поставить заглушку
Укажите стоимость ваших услуг, сроки и поэтапность, с чего можно начать наше сотрудничество.
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