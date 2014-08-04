Wordpress маленькие правки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок160 просмотров

Есть блог

http://godsofcontent.biz/brain/

нужны правки по нему.

1. продолжить чтение — убрать. сделать, чтобы не было этой ссылки. А просто размер поста обрезался в редакторе тегом.

1.1 убрать ссылку на автора

https://monosnap.com/image/3ChpWwiKiKRrF9h3IV7HF1btU27Epu/

модуль выводящий этот блок тут

http://godsofcontent.biz/brain/wp-admin/options-general.php?page=authorsure

в вп есть этот код. надо его убрать!

WordPress SEO

1.2

убрать ссылку и текст у комментов

https://monosnap.com/image/fi9RZQraxvVQU1ZLQrWau0JS8ytZzV/

2. ссылку на профиль автора убрать.

3.1

сделать не ссылкой дату и имя автора у названия записи

https://monosnap.com/image/oDJCEgY9glBa7Quh9VC80EQvJ7foGi/

3.- https://monosnap.com/image/l8XMOnMbiKXvahgNPuY1BPC61MFdkt/ микроразметка оценки статьи

3.- микроразметку авторства

https://monosnap.com/image/qOv5X2b5nS2yut8Qyo9KUHpxFgfFXc/

3.2 показать кол-во просмотров статей в блоге

показывать при просмотре полной записи и когда польз категорию смотрит

показывать сразу под названием поста

WordPress
11 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$12
1 день
все ок
Все хорошо

Заявки фрилансеров

Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка готова. Нужно натянуть на Битрикс

    $135

    Странички: http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/index.html http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_projects.html http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_credit.html http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_about.html http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_contacts.html http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_news.html

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подправить скрипт обратного отсчета на Lpage

    $5

    Необходимо подправить скрипт обратного отсчета на страничке Landing Page (перестал работать) страничка http://banya.remstroymat.ru/ 1) убрать лишние окна циферблата и выровнять относительно надписи "дней" 2) Сделать отсчет на убывание начиная с 3 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Yii Framework.

    $57

    Необходимо реализовать дополнительное ТЗ на Yii Framework. 1) Отцентровать по ширине названия разделов в личных кабинетах участников на всех языках. Увеличить по ширине фона горизонтальную линию. (есть скрин желаемого) 2) ...

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт конвертации XML с XLS

    Имеется много однотипных файлов формата XML. Каждый из них содержит определенные нужны е данные - внутри одинаковых тегов (наприме В каждом файле данные 1 человека (фион, котнаткные данные и пр.) Требуется ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Работа с доменами

    Добрый день друзья! Нужно написать скрипт или приложение ( на ваше усмотрение ), которое связывается с владельцем домена по средствам формы связи с администратором домена. Одну из таких форм можно найти reg.ru/whois/admin_contact по этой ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется глубокая переработка темы Classipress

    $250

    Требуется глубокая переработка темы Classipress. Тема для WP по созданию доски объявлений на Вордпрессе. Необходимо много небольших доработок и крупные переработки по фильтрации, полям выбора и прочему. Требуется программирование на Wordrpess.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсеры на phpQuery + панель на Yii

    $1000

    Приветствую! Необходимо написать 10 парсеров товаров на phpQuery в связке с Yii 1.1. Yii необходим для создания упрощенной админской панели управления парсерами (шаблоны на Bootrstrap готовы). Данные с парсеров перевести ...

    Yii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки на сайте под os class (Wordpress)

    Нужно немного переделать сайт на osclass (open source движок для доски объявлений, во многом похож на Wordpress): http://do.agro.center Справа, сверху над расположением нужно сделать поле «Ваш регион:» и ссылка с возможностью ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад