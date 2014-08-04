Wordpress маленькие правки

Есть блог

http://godsofcontent.biz/brain/

нужны правки по нему.

1. продолжить чтение — убрать. сделать, чтобы не было этой ссылки. А просто размер поста обрезался в редакторе тегом.

1.1 убрать ссылку на автора

https://monosnap.com/image/3ChpWwiKiKRrF9h3IV7HF1btU27Epu/

модуль выводящий этот блок тут

http://godsofcontent.biz/brain/wp-admin/options-general.php?page=authorsure

в вп есть этот код. надо его убрать!

WordPress SEO

1.2

убрать ссылку и текст у комментов

https://monosnap.com/image/fi9RZQraxvVQU1ZLQrWau0JS8ytZzV/

2. ссылку на профиль автора убрать.

3.1

сделать не ссылкой дату и имя автора у названия записи

https://monosnap.com/image/oDJCEgY9glBa7Quh9VC80EQvJ7foGi/

3.- https://monosnap.com/image/l8XMOnMbiKXvahgNPuY1BPC61MFdkt/ микроразметка оценки статьи

3.- микроразметку авторства

https://monosnap.com/image/qOv5X2b5nS2yut8Qyo9KUHpxFgfFXc/

3.2 показать кол-во просмотров статей в блоге

показывать при просмотре полной записи и когда польз категорию смотрит

показывать сразу под названием поста