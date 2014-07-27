Работа с доменами

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Закрыт3 заявки181 просмотр

Добрый день друзья!

Нужно написать скрипт или приложение ( на ваше усмотрение ), которое связывается с владельцем домена по средствам формы связи с администратором домена. Одну из таких форм можно найти reg.ru/whois/admin_contact по этой ссылке.

В скрипте php или приложении должна быть форма для вставки доменов

domain.ru

domain.ru

domain.ru

А так же текста для отправки, возможность установки задержки, вывод "удачных".

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PHP
11 лет назад
sleepnow
Влад 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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