Работа с доменами

Добрый день друзья!

Нужно написать скрипт или приложение ( на ваше усмотрение ), которое связывается с владельцем домена по средствам формы связи с администратором домена. Одну из таких форм можно найти reg.ru/whois/admin_contact по этой ссылке.

В скрипте php или приложении должна быть форма для вставки доменов

domain.ru

domain.ru

domain.ru

А так же текста для отправки, возможность установки задержки, вывод "удачных".

Уважаемые модераторы, рассылкой спама я не занимаюсь!