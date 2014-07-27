Основные требования: Для постоянной работы над сайтом хостинговой компании ищем программиста php или даже двух. Работа в команде. Сложные вещи типа дизайна делать ни в коем случае не нужно. Сложную и даже ...
Необходимо сделать защиту выборочным php файлам
Добрый день, уважаемые.
Имеется приложение/сайт на php, необходимо защитить его от плагиата.
Необходимо сделать защиту выборочным php файлам для того что бы исключить их редактирование или доработку.
Благодарю за интереск проекту.
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