Необходимо сделать защиту выборочным php файлам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок135 просмотров

Добрый день, уважаемые.

Имеется приложение/сайт на php, необходимо защитить его от плагиата.

Необходимо сделать защиту выборочным php файлам для того что бы исключить их редактирование или доработку.

Благодарю за интереск проекту.

PHP
11 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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