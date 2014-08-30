Поправить mail.php

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок185 просмотров

После переноса простого html лендинга на другой хостинг перестала работать функция отправки обратной связи. Необходимо сделать настройку файла mail.php

Файл в аттаче

HTML
11 лет назад
Tayler
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
+1
Все четко, советую работать

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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