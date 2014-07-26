Сделать интернет каталог

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок220 просмотров

Нужно сделать интернет каталог мебельи на заказ.

Никаких систем оплаты,покупки. Просто каталог.

Есть понравившийся в интернете. Хочется его аналог.

Сроки - неделя,максимум полторы.

11 лет назад
natalove
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров