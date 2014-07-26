Установка скрипта аукциона

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  2. Веб-программирование
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Здравствуйте.Срочно нужно запустить скрипт аукциона написан на Платформе руби 1.8.7 и рельсы 2.3.8

Кто знаком с ним прошу написать цену за установку?

Прикрепил инструкцию.

11 лет назад
kanopelskiy
Евгений 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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