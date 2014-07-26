Список – заданий на выбор: 1. Компонент фильтрации. ...
Установка скрипта аукциона
Здравствуйте.Срочно нужно запустить скрипт аукциона написан на Платформе руби 1.8.7 и рельсы 2.3.8
Кто знаком с ним прошу написать цену за установку?
Прикрепил инструкцию.
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