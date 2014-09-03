БД + Админка

Сайт готов, на вордпрессе.Нужно разработать анимацию и внедрить на сайт. проект под ключ. все необходимые манипуляции с вёрсткой,натяжкой и т.д. с фрилансера. Задача в 3 этапа: 1 этап-нужно чтобы на сайте некоторые элементы ...