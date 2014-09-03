БД + Админка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки131 просмотр

Требуется прикрутить к лэндингу БД и сделать простую админку, где будут отображаться данные о заказе (имя, телефон, адрес). Лэндинг http://carku.buydv.ru

11 лет назад
japancos
Алексей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$40
1 день
Все сделал быстро и качественно, даже предложил вариант получше. Продолжаем сотрудничать. Всем рекомендую.
Спасибо за интересную задачу.

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад