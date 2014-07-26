Ищу верстальщик/программист на лендинг. ТЗ готово. Срок 2 дня. Оплата БЗ Бюджет до 50$
Система учета сотрудников и финансов на WEB
На данный момент учет поступления финансов, кадров, часов работы, графиков выхода и т.д. ведется в нескольких таблицах Excel. Требуется связать это все в одну систему с базой данных: поступление и расход финансов в кассе, личные карточки сотрудников, составление графика и начисление ЗП по часам из графика и т.п.
Наиподробнейшее ТЗ находится во вложении.
От вас опыт и профессионализм. Адекватная стоимость.
В письме указывайте:
1. стоимость работы за проект
2. сроки
3. языки
4. платформу если что
5. стоимость часа для дальнейших модернизаций.
обычные CMS не предлагать. Система нужна с нуля.
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