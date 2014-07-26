Система учета сотрудников и финансов на WEB

На данный момент учет поступления финансов, кадров, часов работы, графиков выхода и т.д. ведется в нескольких таблицах Excel. Требуется связать это все в одну систему с базой данных: поступление и расход финансов в кассе, личные карточки сотрудников, составление графика и начисление ЗП по часам из графика и т.п.

Наиподробнейшее ТЗ находится во вложении.

От вас опыт и профессионализм. Адекватная стоимость.

В письме указывайте:

1. стоимость работы за проект

2. сроки

3. языки

4. платформу если что

5. стоимость часа для дальнейших модернизаций.

обычные CMS не предлагать. Система нужна с нуля.