Нужна верстка сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок256 просмотров

Ищу верстальщик/программист на лендинг.

ТЗ готово. Срок 2 дня. Оплата БЗ

Бюджет до 50$

11 лет назад
topnata
66 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

MihailRusetskiy
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-2)
11 лет назад
$40
1 день
Проект перенесли.
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

MihailRusetskiy
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-2)
11 лет назад