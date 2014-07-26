Помочь разобраться с почтой Wordpress

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Завершен5 заявок124 просмотра

не понимаю на какие почты уходят письма с сайтов и как их поменять

Задача срочная

WordPress
11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо огромное!
Понятное ТЗ. Оплата по договоренности.

Заявки фрилансеров

Paule
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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